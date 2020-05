Le Premier ministre mauricien présente le budget national 2020-21 le 4 juin prochain

22 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 22 mai (Infosplusgabon) - Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a annoncé jeudi que le budget national 2020-21 sera présenté le 4 juin prochain dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, liée à la pandémie de coronavirus.

Il a indiqué à la télévision MBC, que son gouvernement allait préserver l'emploi.

Concernant la propagation du nouveau coronavirus, M. Jugnauth adit que "la population doit se préparer aux nombreux défis auxquels nous serons confrontés".

Selon lui, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour préserver l'emploi, garantir les salaires des employés, et assister financièrement les plus vulnérables de la société et ceux travaillant dans le secteur informel depuis l'éruption de l'épidémie à Maurice, en mars2020.

Le Premier ministre a souligné que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont porté leurs fruits car le pays n'a enregistré aucun cas positif de COVID-19 ces trois dernières semaines.

