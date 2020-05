Trois tentatives de migration clandestine déjouées en Tunisie

21 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 21 mai (Infosplusgabon) - Des unités de la gendarmerie tunisienne ont déjoué trois tentatives de migration clandestine menées par des Tunisiens et des Subsahariens dans la région de Sfax, a annoncé, jeudi, le porte-parole officiel de la gendarmerie, Housseddine Jebabli.

Au total, 50 personnes de différentes nationalités africaines (3 nourrissons, 18 femmes et 27 hommes) ont tenté de naviguer à partir de la région de Sfax (270 km au Sud de Tunis) pour se rendre clandestinement en Europe, a précisé M. Jebabli.

La gendarmerie tunisienne a également arrêté une embarcation dans la zone maritime de Sfax avec à son bord 60 personnes (4 Tunisiens et 56 Subsahariens) qui voulaient se rendre illégalement en Italie.

Toujours, dans la région Sfax, les forces de sécurité tunisienne ont déjoué une migration clandestine, dans la nuit de mercredi à jeudi, menée par 14 personnes âgées entre 25 et 30 ans dont la nationalité n'a pas été précisée et leur embarcation saisie.

Environ 65 opérations de migration clandestine ont été déjouées durant ces quatre derniers mois et plus de 1.100 migrants clandestins arrêtés dont plus de la moitié est originaire de Tunisie, rappelle-t-on.

