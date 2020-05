Coronavirus : Afrique Le CDC ramène l'objectif des tests de masse pour le coronavirus en Afrique à 10-15 millions

21 Mai 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 21 mai (Infosplusgabon) - L'Union africaine (UA) a révisé son objectif de dépistage rapide de masse à 10-15 millions de personnes afin d'accélérer la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le directeur du Centre africain de contrôle des maladies (Centre for Disease Control, CDC), le Dr John Nkengasong, a déclaré, jeudi, que l'objectif initial d'un million de kits de dépistage étant presque atteint, il était nécessaire de rechercher un soutien supplémentaire auprès des partenaires internationaux afin de renforcer la réponse continentale à la pandémie du coronavirus.

"Nous atteignons la barre du million de kits de dépistage rapide provenant de différentes sources", a déclaré M. Nkengason. Au moins 1,2 million de personnes ont été testées pour la maladie du coronavirus en Afrique, selon le directeur du CDC Afrique, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse.

Le patron du CDC Afrique a déclaré qu’environ 750.000 kits de dépistage auraient été distribués dans le reste de l'Afrique au cours de la semaine et 500.000 autres kits de dépistage de la Fondation Jack Ma, qui a offert les kits de dépistage rapide et les équipements de protection individuelle pour le personnel médical.

La maladie a jusqu'à présent infecté 95.000 personnes dans 53 pays africains, avec au moins 3.000 décès, soit un taux de mortalité de 3,2%. Au moins 38.000 personnes se sont remises de la maladie en Afrique. Au moins 21.000 nouveaux cas ont été signalés sur le continent au cours de la seule semaine dernière, a déclaré le patron du CDC Afrique.

Au moins, 3.000 personnes nouvelles sont infectées au quotidien par l'épidémie de coronavirus en Afrique.

La région de l'Afrique australe a enregistré au moins 6.400 nouveaux cas de maladie à coronavirus, suivie par l'Afrique du Nord, avec 5.400 nouveaux cas, et l'Afrique de l'Ouest avec 4.600 nouveaux cas, 2.300 nouveaux cas en Afrique de l'Est et 500 cas en Afrique centrale.

"Le taux d’infection varie en fonction des régions et même de manière significative au niveau de chaque pays. L'Afrique du Sud arrive en tête des pas infectés".

L'Afrique du Sud compte actuellement le plus grand nombre de cas cumulés, avec 18.000 cas, suivie de l'Egypte avec 14.200 cas, de l'Algérie avec 7.742, du Nigeria avec 6.667 cas, qui représentent 56% du total des cas signalés en Afrique.

Sao Tomé, Djibouti, le Gabon, la Guinée Bissau et le Cap-Vert ont enregistré le plus grand nombre de cas pour une population de 100.000 habitants en Afrique.

