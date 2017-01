Burkina: 100.000 spectateurs attendus au Fespaco 2017

25 Janvier 2017

Afrique-Culture-Fespaco

LIBREVILLE, 25 janvier (Infosplusgabon) - Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Tahirou Barry, en visite de travail à Bruxelles, avait présenté, récemment, devant des dizaines de journalistes et invités, la 25ème édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco), prévue du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale du Faso.

Entouré du staff du Fespaco, d'un responsable de la Fédération Wallonie-Bruxelles (WB-entité fédérée belge), du chef de l'Unité Culture de la Commission européenne ainsi que d'un haut responsable du Groupe des Etats ACP, le ministre burkinabè a tenu à rassurer les festivaliers, les journalistes et les représentants des partenaires, que toutes les dispositions ont été prises, dans son pays, pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et que ces mesures seront spécialement renforcées lors de la tenue du Fespaco 2017.

Il y a un an que de terribles attentats avaient endeuillé le Burkina Faso où des terroristes islamistes avaient attaqué l'hôtel Radisson Blu, ainsi que le Café Capuccino, des lieux fréquentés essentiellement par les touristes et les expatriés vivant au Burkina Faso, faisant plusieurs morts.

Dans ce contexte de peur des attentats terroristes, le ministre burkinabè a tenu à rassurer tous les visiteurs et spécialement les journalistes, a-t-il insisté, sur les mesures de sécurité prises par son pays.

Présentant en détail cette édition du festival, le délégué général du Fespaco, Ardiouma Soma, a indiqué que placé sous le thème de "Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel", et ayant pour invitée d'honneur la Côte d'Ivoire, le festival se déroulera dans neuf salles de projection, pour plus de 150 films sélectionnés pour la compétition sur un total de 950 films inscrits. Les organisateurs attendent plus de 100.000 spectateurs pour les 450 séances de projection prévues.

Quant au Marché international de la télévision et du cinéma africain (Mica), plus de 100 films y sont programmés et 60 stands promotionnels ont été montés, ainsi que 15 cabines de visionnage.

Le ministre burkinabè de la Culture a tenu à exprimer la reconnaissance de son pays à l'égard de l'Union européenne, du Groupe des Etats ACP, l'OIF, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que d'autres partenaires pour le soutien multiforme qu'ils n'ont cessé d'apporter à son pays et spécialement au Fespaco.

A la fin du festival, le lauréat du 1er Prix, "l'Etalon d'or de Yennenga", recevra un chèque de 20.000.000 de francs CFA, par contre celui du 2ème prix "l'Etalon d'argent du Yennenga" recevra une somme de 10.000.000 de Francs CFA, tandis que le gagnant du 3ème Prix, "l'Etalon de Bronze de Yennenga", bénéficiera de 5.000.000 de Francs CFA. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/MJG/2017

© Copyright Infosplusgabon