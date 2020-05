Mauritanie : Un mouvement dénonce "une épuration" visant des cadres négro-africains

21 Mai 2020

Nouakchott, Mauritanie, 21 mai (Infosplusgabon) - Les Forces de Libération Africaine de Mauritanie (FLAM-mouvement en exil), dénonce une opération «d’épuration» au ministère des affaires ayant conduit à l’éviction de cadres issus de la communauté négro africaine, à l’occasion « d’une récente réorganisation des services » du département, dans une déclaration.

A la place d’une réorganisation, le document dénonce « une vague de rétrogradations, voire d’évictions aussi injustifiées que dégradantes, de cadres appartenant tous à la même communauté ethnique, auxquels pourtant rien n’est reproché dans leur manière de servir, la seule motivation étant de les reléguer sous l’autorité de collègues arabes, ni plus expérimentés, ni plus compétents.

Un ménagement par l’humiliation qui poursuit un objectif inavoué, mais lisible : exaspérer ceux qui en sont victimes pour les forcer à déguerpir.

Ainsi, la donne est désormais limpide et repose sur deux principes simples connectés : ne plus recruter de négro africains et tout entreprendre pour évincer ceux qui sont en poste, en les harcelant et en les humiliant. Mais c’est sans compter avec la résilience et la résistance des victimes ».

Ainsi, la déclaration salue le courage d’un jeune fonctionnaire négro africain, qui a choisi de mettre en péril sa carrière, en dénonçant ce mouvement comme «un véritable carnage» contre les cadres issus de cette composante.

Celui-ci a fait l’objet d’une sanction pour « violation du devoir de réserve ».

La déclaration des FLAM rappelle le contexte général d’un pays « caractérisé par des discriminations multiformes et systématiques, visant les communautés négro africaines ».

FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon