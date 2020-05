La FSF menace de reléguer les clubs qui refuseront de jouer les play-offs

21 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 21 mai (Infosplusgabon) - «Tout club qui décidera de ne pas jouer les play-offs sera déclaré en non-activité et sera relégué ».

L’avertissement est de Me Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football (FSF) en réaction à la menace de certains clubs de Ligue 1 (Génération Foot, Casa Sports et AS Pikine notamment) et de Ligue 2 (Port et US Ouakam) de passer outre la décision du Comité d’urgence de la FSF de faire reprendre les championnats nationaux de football en novembre prochain.

Interrompus à la mi-mars du fait de la pandémie du coronavirus, alors qu’ils venaient de disputer leur 13ème journée (soit la fin du parcours aller), les championnats professionnels devraient reprendre en novembre. Et sous la forme de play-offs pour les 7 équipes du haut de tableau des deux divisions et de play-down pour les 7 autres du bas de classement.

Intervenant sur une radio de la place, Me Senghor a expliqué que « les consultations qui devaient être faites » et que la FSF « ne pouvait pas consulter l’ensemble des 300 clubs » qui lui sont affiliés, surtout dans un contexte de coronavirus et de décisions interdisant la circulation et les rassemblements. C’est pourquoi, a-t-il soutenu, « nous sommes passés par les ligues régionales et les instances intermédiaires pour prendre les avis des uns et des autres ».

Selon lui, la FSF ne transigera pas et les clubs récalcitrants, en plus d’être relégués en division inférieure « ne bénéficieront pas des appuis » financiers prévus à cet effet, «perdront leurs joueurs qui seront libres d’aller voir ailleurs ».

