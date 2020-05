Le patron de l'OMS salue" la résolution historique" adoptée par l'assemblée de l'OMS pour accélérer la riposte contre la COVID-19

21 Mai 2020

Genève, Suisse, 21 mai (Infosplusgabon) - Avec une "solidarité sans précédent", l'assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé a adopté une "résolution historique", mardi, une résolution qui définit "une feuille de route claire" des actions requises pour soutenir et accélérer la riposte contre la COVID-19, au plan national et international, a indiqué le chef de l'agence onusienne de la Santé au cours d'une conférence de presse tenue mercredi, au lendemain de la clôture de la réunion de l'assemblée de l'OMS.

"La résolution assigne des responsabilités à l'Organisation mondiale de la Santé et à ses Etats membres et comporte une approche pangouvernementale et une approche qui réunit l'ensemble de la société, ce que nous avons toujours plaidé depuis l'apparition de la Pandémie", d'après le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Si jamais elle est mise en œuvre, elle garantirait une riposte plus juste, plus cohérente et plus coordonnée, qui sauverait les vies et protégerait les moyens de subsistance", a-t-il ajouté.

La résolution met l'accent, entre autres choses, sur le rôle clé de l'Organisation mondiale de la Santé dans la promotion de l'accès à des technologies médicales sûres et efficaces pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, selon un communiqué des Nations unies.

Elle permet également de lever les barrières vers la production de vaccins, de médicaments et d'autres produits sanitaires efficaces.

"Nous lançons un appel aux pays pour qu'ils rejoignent cette initiative," a exhorté le patron de l'OMS.

Il y a encore un long chemin à faire dans la lutte contre la Pandémie de la COVID-19, d'après Docteur Tedros.

Le chef de l'Organisation mondiale de la Santé a signalé qu'au cours des dernières 24 heures, l'OMS avait été saisie par rapport à 106000 nouvelles contaminations, " la comptabilité journalière la plus élevée depuis la pandémie", avec environ les deux tiers enregistrés dans juste quatre pays.

"Nous sommes préoccupés par rapport au nombre croissant des cas au niveau des pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire", a déclaré le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé.

Dr Tedros a également indiqué que durant l'assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé, les gouvernements ont souligné que leur objectif premier était de supprimer la transmission du Coronavirus, de sauver des vies et de restaurer les moyens de subsistance.

Le communiqué a également mis l'accent sur l'importance du bon fonctionnement des systèmes de santé avec tous les services essentiels, y compris la vaccination des enfants, dans les efforts de lutte contre la COVID-19.

Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, la pandémie de la COVID-19 a inculqué au monde beaucoup d'enseignements et lui a permis de tirer beaucoup de leçons en matière de santé, y compris l'enseignement selon lequel "la santé n'est pas un coût; c'est un investissement".

"Pour vivre dans un monde stable, garantir une santé de qualité n'est pas justement le bon choix; c'est le choix intelligent", d'après le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé.

Dans une autre affaire, Dr Tedros a indiqué que son organisation a retrouvé de l'espoir après que la dernière personne souffrant de la maladie d'Ebola en RDC a été traitée et a retrouvé la guérison, avant d'être libérée de l'hôpital le 14 mai.

"Le 14 mai, le ministère de la Santé de la RDC avait annoncé le début du compte à rebours de 42 jours pour mettre fin à la pandémie", a déclaré le directeur général de l'OMS.

"Nous n'enregistrons, désormais, que 36 cas, mais de nouveaux cas pourraient ressurgir, comme cela a été dans le passé", a-t-il mis en garde.

