Un ouvrier nigérien infecté au coronavirus à Tripoli

21 Mai 2020

Tripoli, Libye, 21 mai (Infosplusgabon) - Un ouvrier de nationalité nigérienne a été testé positif au coronavirus, a annoncé la direction de l'inspection et de la sécurité du travail citée jeudi par l'agence de presse libyenne LANA, assurant qu'une enquête a été diligentée pour s'enquérir des contacts dans le milieu où travaille le patient.

"Un comité a été formé par la direction de l'inspection et de la sécurité du travail pour enquêter sur le lieu de travail du cas infecté par le coronavirus de nationalité nigérienne dans la région de Janzour, banlieue-ouest de Tripoli", a précisé la même source, signalant que la décision a été prise dès la découverte du cas du Covid-19 pour identifier les contacts au travail du patient.

Le comité, en coopération avec le Bureau du travail et de la réadaptation de Janzour, a déterminé son lieu de travail, qui s'est avéré être une usine privée et mené une enquête sur le poste qu'il occupe et a collecté des données sur ses contacts, en coopération avec le Centre national libyen de lutte contre les maladies pour déterminer si le cas était un accident du travail ou pas, a souligné l'agence LANA.

Pour sa part, le directeur du département de l'inspection et de la sécurité du travail, Abdelnasser al-Rouwaimi, a indiqué que les bureaux d'inspection de travail ont été chargés de contraindre les chefs des entreprises du secteur privé à appliquer strictement les mesures de précaution et de prévention prises pour faire face au coronavirus émergent et limiter sa propagation afin de préserver la santé et la sécurité de leurs employés.

Mercredi, le Centre national de lutte contre les maladies a annoncé une nouvelle infection au coronavirus portant le nombre total de cas en Libye à 69 cas, dont 35 cas de guérison, tandis que trois cas sont décédés.

