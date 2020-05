Gabon : La pandémie à coronavirus touche 1567 personnes testées positives

21 Mai 2020

Libreville, Gabon, 21 mai (Infosplusgabon) - Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil) a annoncé ce jeudi à Libreville, que sur un total de 8622 tests réalisés, 1567 personnes ont été testées positives.

Si l'on enregistre dans l'ensemble 368 guérisons au total et 12 décès, les dernières 24 heures ont enregistré 65 nouveaux cas de contamination et 47 guérisons.

Au regard de la propagation notable de l’épidémie à coronavirus qui touche 6 des 9 provinces du Gabon, le ministère de la Santé vient de lancer 20 Centres de traitement ambulatoire (Cta).

Parallèlement, en application des mesures de gratuité d’eau potable et de l’électricité annoncées par le président Ali Bongo Ondimba, le mois dernier, et ce, dans le cadre de la riposte contre l’épidémie à covid-19, le ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques va procéder à la mise à crédit des portefeuilles clients 20 000 francs CFA pour l’électricité et 15 000 F CFA pour l’eau.

Cette mesure s’appliquant à 248 200 clients particuliers et au profit de 152 734 clients pour l’eau.

D'autre part, sur le Continent africain, le cap de 3031 décès dus au coronavirus a été atteint ce jeudi, rappelle-t-on..

