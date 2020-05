Covid-19 : Une entreprise mauricienne lance un tunnel désinfectant sans risque pour l’homme

21 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 21 mai (Infosplusgabon) - L'entreprise mauricienne, Blychem, a lancé, ce jeudi, un tunnel désinfectant sans risque pour l’homme, dans le but d’aider à lutter contre le coronavirus, a-t-on appris, dans la capitale mauricienne, Port-Louis.

Selon cette entreprise, ce produit, le H3550 NV, est une innovation 100 pour cent mauricienne, qui répond aux besoins sanitaires des entreprises.

Il contient du dioxyde de chlore à ph neutre, "un produit biodégradable, approuvé par l’OMS pour la désinfection de la nourriture, strictement sans risque pour l’homme".

Conçu par des ingénieurs mauriciens, selon les normes et recommandations des instances régulatrices internationales, le tunnel désinfectant de Blychem a été créé sur mesure pour permettre de désinfecter entièrement toute personne pénétrant dans des espaces bureaux, de rassemblement, de divertissement ou autres, a précisé Blychem, dans une communication.

Selon Blychem, le tunnel est capable de désinfecter entièrement une personne, ainsi que ses vêtements et ses effets personnels, en moins de sept secondes.

"L’invention fonctionne grâce à un ingénieux système hydraulique qui propulse en continu et à haute pression une fine buée de produit désinfectant à travers trois valves. Ce produit labellisé et totalement inoffensif pour l’homme, le H3550 NV, ne comporte aucun risque pour la peau ou les yeux, et peut être ingéré ou respiré sans aucun danger. Il reste néanmoins extrêmement efficace contre toute bactérie, germe, virus ou champignon", a-t-elle souligné.

Elle a indiqué qu’il suffit aux personnes pénétrant dans l’espace concerné de marcher lentement à travers le tunnel en tenant les bras levés.

"Aucun matériel de protection n’est nécessaire, il leur faut toutefois tenir en main leurs objets personnels tels que téléphones portables, sacs ou autre pour permettre une désinfection totale et le plus efficace possible", a-t-elle ajouté.

Selon elle, "cet outil est un véritable rempart de sécurité, en sus de la distanciation sociale et des gestes barrière".

"Nous avons conçu le tunnel pour répondre aux inquiétudes de nos clients sur le comment du déconfinement, qui prend fin le 01 juin, et sur la sécurité de leurs employés", a-t-elle déclaré, avant de souligner que cette mesure additionnelle permettra de sécuriser davantage le retour au travail.

Dans les détails, le tunnel de désinfection mesure 03 mètres de long, 1,2 mètre de large et 2,2 mètres de haut.

"La brume désinfectante est expulsée à travers plusieurs pulvérisateurs à haute pression situés sur les côtés et le plafond du tunnel. Cette innovation est idéale pour tout lieu de rassemblement ou de côtoiement public tels que les hôpitaux et cliniques, les écoles, les bureaux, les usines, les bâtiments résidentiels, les centres commerciaux, les boutiques, les ports et aéroports, ou encore lors de potentiels événements publics".

