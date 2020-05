Trois partis remportent les communales de dimanche dernier au Bénin, selon les résultats provisoires

21 Mai 2020

Cotonou, Bénin, 21 mai (Infosplusgabon) - L’Union progressiste (UP), le Bloc républicain (BR-mouvance) et les Forces cauris pour un Bénin émergent (opposition) sont éligibles au partage des sièges suite aux communales et municipales de dimanche dernier, selon les résultats provisoires proclamés tôt ce jeudi par la Commission électorale nationale autonome (CENA)-

Dans le cadre de ces élections, dont le taux de participation est estimé à 49,14 pc; l’UP s’en sort avec 39,97 pc; le BR, 37,38 pc; les FCBE, 14,98 pc. Ainsi, l’UP remporte 820 sièges, le BR 735 sièges et FCBE 260 sièges.

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale, qui n’a obtenu que 5,49 pc et l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), de l’ancienne députée Claudine Afiavi Prudiencio, 2,17 pc, sont disqualifiés, selon le principe des 10 pc de suffrages au plan national imposé par les textes.

Sur les 5.190.235 électeurs attendus, 2.550.385 ont voté, et 62.059 ont émis un vote nul.

Les résultats définitifs sont attendus dimanche.

FIN/ INFOSPLUSGABON/TYG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon