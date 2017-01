Gabon : Le Maroc bat la Côte d'Ivoire (1-0) et gagne son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2017

24 Janvier 2017

LIBREVILLE, 24 janvier (Infosplusgabon) - Le Maroc a battu la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, par un but à zéro, mardi à Oyem, pour le compte de la dernière journée du groupe C de la CAN 2017 qui se joue au Gabon, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la compétition.

Le Maroc, deuxième du groupe au coup d'envoi, n'avait besoin que d'un match nul pour rejoindre le prochain tour de la CAN et a donc fait mieux, en tenant d'abord en échec les Ivoiriens au cours de la première mi-temps, avant de trouver la faille en seconde période grâce à une magnifique réalisation de Rachid Aliou à la 64ème minute.

Les Ivoiriens sortent ainsi de la CAN sans avoir obtenu la moindre victoire, alors que le sélectionneur marocain, Hervé Renard, qui les avait menés au sacre final en 2015, va poursuivre l'aventure avec les Lions de l'Atlas, qui terminent les matches de groupes derrière la RD Congo.

Les Congolais ont confirmé leurs bons débuts de CAN en disposant au même moment du Togo par trois buts à un.

En quarts de finale, la RD Congo sera opposée au deuxième du groupe D et le Maroc au premier du même groupe.

Classement final du groupe C: RD Congo, sept points, Maroc, six points, Côte d'Ivoire, deux points, Togo, un point. (Source Pana).

