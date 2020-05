La Tunisie a perdu 07 points de croissance à cause du coronavirus, selon son Premier ministre

21 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 21 mai (Infosplusgabon) - Le Premier ministre tunisien, Elyes Fakhfakh, a annoncé mercredi soir que la Tunisie a perdu, à l’heure actuelle, 07 points de croissance, à cause du coronavirus, ce qui aura des répercussions sur les équilibres financiers.

Dans un message adressé à ses compatriotes à travers la télévision nationale, M. Fakhfakh a affirmé, à cet égard que cette situation amène à mettre en place un plan de sauvetage économique qui sera présenté avant la fin du mois de juin à l’Assemblée des représentants du peuple (Parlement).

L'endettement a atteint ses limites cachées, a dit le chef du gouvernement tunisien, affirmant, "nous ne permettrons pas d'hypothéquer le pays ou aliéner son indépendance et sa souveraineté nationale".

"Nous ferons appel aux capacités de la Tunisie et à ses moyens pour mobiliser des ressources propres qui seront bien gérées", a annoncé M. Fakhfakh, soulignant que "le monde après le Coronavirus, ne sera plus le même. Et c’est à nous de saisir cette opportunité de revoir notre modèle de développement, mais aussi de gouvernance qui, à ce jour n’a donné aucun résultat concret".

La Tunisie s’apprête à entamer la deuxième phase du déconfinement juste après l’Aïd, tout en continuant à survivre avec le virus, jusqu’à ce qu’un vaccin et un remède au coronavirus soit trouvé.

"Nous sommes devant une équation, celle de survivre avec le virus et de renouer avec une vie sociale et économique normale", a-t-il souligné, appelant ses compatriotes "à continuer à respecter les mesures édictées par le gouvernement, ainsi que les mesures sanitaires".

Le chef du gouvernement tunisien s'est félicité des résultats réalisés par la Tunisie en matière de lutte contre l’épidémie qui s’est appuyée sur une "approche anticipative et des mesures audacieuses".

"La Tunisie a affronté la crise avec un gouvernement âgé de moins d’une semaine, notre approche était réussie, comme le prouvent les chiffres et les indicateurs", a-t-il affirmé.

Il a néanmoins fait constater que "la pandémie a révélé nos problèmes profonds, comme la pauvreté, la fragilité de l’économie et de l’emploi, l’érosion des secteurs publics, comme la santé, et les difficultés financières de notre pays".

