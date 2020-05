L'ONG Océanium au chevet des populations du Sud et du Centre du Sénégal face au coronavirus

20 Mai 2020

Ziguinchor, Sénégal, 20 mai (Infosplusgabon) - L'ONG Océanium, qui s'illustre depuis des années en Casamance, au sud du Sénégal, dans le cadre de la restauration de la mangrove et des écosystèmes, a mobilisé 20 tonnes de riz pour soulager les populations de la Casamance et des régions centre du pays, durement éprouvées par la pandémie du coronavirus.

La structure, fondée par l'ancien ministre de l'Environnement et de la Pêche du Sénégal, Ali Haïdar, a sorti les gros moyens afin d'offrir ces 20 tonnes de riz au comité régional des épidémies de Ziguinchor et ses différents planteurs, éparpillés entre la Casamance et le Sine-Saloum.

Le coup d'envoi de cette distribution de ce riz a démarré le lundi à la gouvernance de Ziguinchor où cinq tonnes destinées au comité régional de de gestion des épidémies ont été remises au gouverneur Gedji Diouf.

''Aujourd'hui, nous allons entamer une période de distribution de riz et nous avons souhaité que ce moment commence ici avec M. le gouverneur. Donc, c'est 20 tonnes de riz qui vont être distribuées en Casamance et au Sine-Saloum. Aujourd'hui, de manière solennelle, nous commençons par remettre cinq tonnes de riz pour la force covid-19 de Ziguinchor. Nous espérons surtout que ça ne va pas s'arrêter là, que nous allons faire plus, nous souhaitons distribuer du savon, des produits ménagers.

"Nos planteurs étaient là parmi nous pendant dix ans, ils nous ont accompagnés et aujourd'hui ce n'est pas parce que nous traversons une période difficile que nous allons les oublier. Quels que soient nos moyens, nous souhaitons les accompagner, les soutenir et leur montrer que nous sommes contents de ce qu'ils font pour nous'', indique Johanna Zeinab El Ali, la trésorière de la structure donatrice.

Ce geste de haute portée humanitaire a été très bien apprécié par le gouverneur de Ziguinchor qui a également salué les efforts considérables que mène l'Océnium pour restaurer la mangrove au bord des zones humides de la Casamance.

''J'apprécie à sa juste valeur le geste de solidarité que l'Océanium vient de faire aujourd'hui à l'endroit des populations de la région de Ziguinchor, à travers le comité régional de gestion des épidémies. En cette période de pandémie où toutes les activités sont bloquées, il y a nécessairement un besoin en denrées alimentaires.

"L'État du Sénégal a déjà consenti des efforts dans ce sens en consentant 6000 tonnes de riz pour la région de Ziguinchor et ce geste viendra appuyer les efforts de l'Etat et permettra au comité régional de donner un appui aux ménages qui ne seraient pas bénéficiaires de l'appui de l'État. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Océanium, remercier particulièrement le ministre Ali Haïdar qui, dès le début de la pandémie, a bien voulu sortir de ses propres moyens un appui consistant et remis au comité régional de gestion des épidémies. Donc, ces gestes-là réunis démontrent parfaitement l'engagement de M. Ali Haïdar et de sa structure Océanium, dans le cadre de la lutte contre la covid-19", a rappelé le gouverneur.

"Je veux donc remercier Océanium pour tout ce que cette association est en train de faire dans le cadre de la préservation de la mangrove et des écosystèmes. Et ce sont des activités qui sont déroulées sur l'ensemble du territoire régional et voir même du territoire national'', a-t-il confié.

Grâce aux efforts de l'Océanium, et en rapport avec les populations locales, des millions de palétuviers ont été plantés dans plusieurs localités de la Casamance ces dix dernières années, et notamment dans les environs des fleuves et autres zones humides de la région, rappelle-t-on. Cela a permis de restaurer la mangrove sur des milliers d'hectares au grand bonheur des populations et particulièrement les pêcheurs et les récolteuses de crevettes.

