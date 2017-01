USA : Elu démocratiquement, Donald Trump imprimera sa politique au monde

21 Janvier 2017

LIBREVILLE, 21 janvier (Infosplusgabon) - Le président Donald Trump a pris ses quartier vendredi à la maison blanche après avoir rappelé à ses partisans : "Nous avons gagné et aujourd'hui a été un jour formidable".

Dans la foulée de la cérémonie d’investiture, Donald Trump a nommé ses premiers ministres, après l’accord du Sénat. Il s’agit des généraux à la retraite James Mattis (Défense) et John Kelly (Sécurité intérieure). Ils ont prêté serment dans la foulée à la Maison Blanche.

Le week-end du 45e président américain devrait être plus calme

A son agenda officiel, Donald Trump n'a qu'un office oecuménique (National Prayer Service) samedi matin à la cathédrale Nationale de Washington. Son équipe a annoncé que les premières grandes décisions seraient prises à partir de lundi, peut-être dans les domaines de l'immigration, du climat ou du travail.

Le changement de cap s'annonce ardu pour l'auteur du best-seller "The Art of the Deal", qui a promis, avec un sens de la formule qui enchante ses partisans et consterne ses détracteurs, d'être "le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé".

La constitution de ses équipes a été difficile tant la victoire a pris le camp républicain par surprise. Les premières semaines pourraient être chaotiques. Et jamais depuis 40 ans un président américain n'avait pris le pouvoir avec un niveau d'impopularité aussi élevé.

Une grande "Marche des femmes" soutenue par une myriade de groupes progressistes tente une démonstration de force samedi sur le National Mall, sur les lieux mêmes où les spectateurs de l'investiture se sont rassemblés vendredi.

Après huit années au pouvoir, Barack Obama a quant à lui indiqué qu'il entendait rester à l'écart de la "mêlée" pour laisser son successeur gouverner, mais à condition que certaines lignes rouges ne soient pas franchies.

Juste après la cérémonie, il s'est envolé pour Palm Springs, en Californie, où il a prévu de passer en famille ses premières vacances d'ancien président.

"Notre démocratie, ce ne sont pas des monuments ou des bâtiments, c'est vous", a-t-il lancé juste avant de monter à bord de son avion.

Remises des clés de la maison blanche aux Trump

Après 8 ans passés à la Maison Blanche, Barack et Michelle Obama sont redevenus le 20 janvier des citoyens normaux. Le couple a accueilli Donald Trump, sur le perron de leur demeure à Washington, juste avant qu'il ne soit investi 45ème président des Etats-Unis.

Avant de commencer à travailler - pour rendre l'Amérique "à nouveau grandiose" (son slogan de campagne) - le milliardaire a été reçu ce vendredi 20 janvier par le couple présidentiel - Barack et Michelle Obama - qui lui ont fait visiter la Maison Blanche, sa nouvelle demeure.

Accompagné de sa femme - Melania Trump (habillée d'un élégant manteau Ralph Lauren) - le 45ème président américain a chaleureusement salué son prédécesseur. Sur le perron de la Maison Blanche, les accolades étaient de rigueur.

La nouvelle First lady a bien essayé de tendre sa main à Michelle Obama, mais cette dernière l'a serré dans ses bras ! En échange, Michelle a reçu un gentil cadeau enfermé dans une boite turquoise Tiffany and Co. Embarrassée, la maman de Malia et Sasha n'a pas su quoi faire de cet embarrassant présent...Il s'était heureusement volatilisé pour la séance photo historique de ce moment si important. ( Source AFP).

