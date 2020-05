L'African Guarantee Fund lance un mécanisme de riposte face au coronavirus

19 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 19 mai (Infosplusgabon) - Principale institution de garantie sur le continent africain, l'African Guarantee Fund (AGF) a annoncé, lundi, dans un communiqué, le lancement d'un mécanisme de riposte face au coronavirus (COVID-19) pour permettre aux institutions financières africaines de restructurer plus aisément leurs crédits devenus moins performants à cause de la pandémie.

"Ce mécanisme est fondé sur la nécessité d’élaborer des solutions commerciales, en sus des mesures réglementaires déjà mises en œuvre par les différentes banques centrales et gouvernements du continent (africain)", indique le communiqué.

"Les conséquences de la pandémie de COVID-19 continueront d’avoir des effets négatifs croissants sur les PME (petites et moyennes entreprises) en Afrique, tant du côté de l’offre de crédits que de celui de la demande. Par conséquent, nous anticipons une détérioration de la solvabilité des PME", a déclaré le directeur général de l’AGF, Félix Bikpo, cité dans le communiqué.

"Il est probable que ce facteur induise une augmentation du coût du crédit pour le secteur financier, ce qui accroitra certainement sa réticence à financer les PME en l’absence de stimuli extérieurs", a-t-il ajouté.

L’AGF promet de continuer d’apporter son assistance technique afin de développer la capacité des institutions financières africaines à évaluer les risques des PME.

"Cela permettra d’analyser les impacts de la pandémie sur les institutions financières et d’offrir les réponses idoines pour une adaptation efficace des PME à ce nouveau contexte’’, ajoute le communiqué.

L’African Guarantee Fund est une institution financière non bancaire, créée par l’Agence danoise de développement international (DANIDA), l’Agence espagnole de coopération et de développement international (AECID), la Banque africaine de développement (BAD), et l’Agence française de développement (AFD), entre autres.

