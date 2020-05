Un nouveau décès et 29 nouveaux cas de coronavirus au Togo

19 Mai 2020

Lomé, Togo, 19 mai (Infosplusgabon) - Le Togo a enregistré lundi un nouveau décès, un nourrisson de 10 mois, et 29 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre de malades du coronavirus à 330, a-t-on appris mardi auprès du ministère de la Santé à Lomé.

Ces 29 cas ont été détectés suite aux tests effectués sur 839 personnes, selon la Coordination de riposte contre la Covid-19.

Le décès du nourrisson de 10 mois porte à 12 le nombre de patients ayant succombé au Covid-19 au Togo.

212 patients sont actuellement sous traitement, alors que 106 ont été déclarés guéris.

Le Togo, rappelle-t-on, enregistre ces derniers jours, des chiffres très élevés de cas positifs, parmi des voyageurs, également et surtout à l’intérieur du pays où les mesures barrières sont très peu respectées et les populations moins informées et moins sensibilisées sur cette pandémie.

