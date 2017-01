La Compagnie Ethiopian Airlines va desservir 120 destinations internationales en 2025

19 Janvier 2017

Afrique-Transport-Nouvelles destinations pour Ethiopian Airlines

LIBREVILLE, 19 janvier (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne Ethiopian Airlines, qui va exploiter sept nouvelles destinations internationales au cours du premier semestre de l’année 2017, vise dans son plan d’expansion la desserte de 120 destinations d’ici 2025.

Ethiopian Airlines va entamer, à partir de février jusqu’en juin prochain, l’exploitation de nouveaux vols à destination de Victoria, au Zimbabwe, d’Antananarivo, à Madagascar, de Conakry, en Guinée, d’Oslo, en Norvège, de Chengdu, en Chine, de Jakarta, en Indonésie, et de Singapour.

Ces nouvelles destinations vont étendre le réseau à 98 villes internationales d’Ethiopian Airlines à travers le monde, depuis son hub d’Addis-Abeba.

Le président-directeur général d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, a indiqué que la faible connectivité aérienne du continent africain était l’une de leurs préoccupations.

"Nous avons donc mis en place une stratégie de développement pour permettre aux Africains de profiter d'une connectivité aérienne à la fois sûre, fiable et économique sur le continent et entre le continent et le reste du monde", a-t-il précisé.

Dans cette perspective, Ethiopian Airlines envisage d'atteindre 120 destinations internationales dans le monde d'ici 2025. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/MJG/2017

© Copyright Infosplusgabon