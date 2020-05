Près de 90 pour cent des musées ont fermé leurs portes en raison de la pandémie, selon l'UNESCO

19 Mai 2020

Paris, France, 19 mai (Infosplusgabon) - Alors que la pandémie de la COVID-19 continue de faire des ravages, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a déclaré, lundi, que les musées ont été particulièrement affectés, près de 90 pc d'entre eux ont dû fermer leurs portes et 13 pc des musées de par le monde pourraient ne jamais rouvrir.

Selon un communiqué des Nations unies, deux enquêtes menées par l'UNESCO et le Conseil international des musées (ICOM), visant à dresser le bilan de l'impact de la pandémie, ont confirmé que plus de 85.000 établissements sont concernés.

"Les musées jouent un rôle fondamental pour la résilience des sociétés. Nous devons les aider à faire face à cette crise et à garder le contact avec leur public", a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

Les enquêtes visaient également à savoir comment le secteur s'était adapté à la pandémie et quelles seraient les voies de soutien aux établissements à l'issue de la pandémie.

Pour affirmer la résilience de l'art, l'UNESCO a lancé, le mois dernier, le mouvement ResiliArt, qui vise à soutenir les artistes pendant et après la crise, et d'en analyser les enjeux, grâce à des échanges virtuels de haut niveau entre professionnels internationaux du monde de la culture.

Dans le cadre de ce mouvement, l'UNESCO a lancé un cycle de débats consacré aux musées.

En partenariat avec Ibermuseums, les trois premiers débats porteront sur la situation dans la région ibéro-américaine et exploreront des stratégies de soutien des musées et des professionnels.

D'après l'UNESCO, la protection sociale du personnel des musées, la numérisation et l'inventaire des collections font partie des priorités, mais exigent la mobilisation de ressources.

L'agence onusienne a également noté que le nombre de musées dans le monde a augmenté de près de 60 pc depuis 2012.

Cette augmentation démontre la place importante que le secteur a prise dans les politiques culturelles au cours de la décennie.

Toutefois, l'étude révèle des disparités régionales, l'Afrique et les petits Etats insulaires en développement représentant seulement 1,5 pc du nombre total des musées dans le monde.

En outre, seuls cinq pour cent des musées en Afrique et dans ces Etats ont développé des contenus en ligne pour leur public.

"Cette pandémie nous rappelle aussi que la moitié de l'humanité n'a pas accès aux technologies numériques. Nous devons œuvrer plus encore pour réduire les inégalités et favoriser l'accès à la culture pour toutes les populations, notamment les plus vulnérables et celles qui sont isolées".

Ces conclusions font écho à un précédent rapport de mise en œuvre par ses Etats membres, de la Recommandation de l'UNESCO de 2015 concernant la protection et la promotion des musées et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société.

L'UNESCO y souligne le rôle fondamental que jouent les musées dans le domaine de l'éducation et de diffusion de la culture, mais aussi dans le soutien à l'économie créative locale et régionale.

