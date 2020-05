L’OMS appuie le Bénin en matériel contre la Covid-19

19 Mai 2020

Cotonou, Bénin, 19 mai (Infosplusgabon) - L’Organisation mondiale de la Santé (Oms) vient de remettre au Bénin un important lot de matériels pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris ce mardi auprès du ministère de la Santé.

Composé de cagoules, de tabliers, de lunettes, de masques, de bavettes, de combinaisons, de gants en latex et de blouses, ce don vient en appui à la stratégie de lutte contre le virus.

Ce premier lot de matériels est destiné au Centre de prise en charge de Cotonou et sera suivi d’un autre lot, indique-t-on

Le Bénin, qui a enregistré son premier cas d’infection le 16 mars dernier, compte, à ce jour, 339 cas confirmés dont 254 sous traitement, 83 guéris et 02 décès, rappelle-t-on.

Un cordon sanitaire avait été érigé autour des quinze communes jugées les plus sensibles, alors que les écoles et les lieux de culte avaient été fermés et le port du masque rendu obligatoire sur toute l’étendue du territoire national.

Depuis le lundi 11 mai, le gouvernement a levé le cordon sanitaire et procédé à l’ouverture partielle des écoles.

Pour mieux sécuriser le pays et s’assurer que tout passager qui descend par l’aéroport de Cotonou ne constitue pas un vecteur de propagation du virus, tous les voyageurs entrant par cet aéroport sont désormais soumis au dépistage systématique.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon