Aucun nouveau cas de Covid-19 enregistré lundi en Libye

19 Mai 2020

Tripoli, Libye, 19 mai (Infosplusgabon) - La Libye n'a enregistré aucun nouveau cas d'infection au coronavirus lundi, les 178 tests effectués s'étant révélés négatifs, a annoncé le Centre libyen de lutte contre les maladies.

Le nombre de cas de Covid-19 recensés dans le pays reste donc toujours bloqué à 65 dont 35 guéris et 3 décédés.

On rappelle que le Conseil présidentiel a décidé de prolonger le couvre-feu de dix jours de 18h00 à 6h00, à partir de lundi dernier.

Un confinement total a été décidé pendant les jours de l'Aïd El-Fitr, prévus samedi, dimanche et lundi prochains avec le maintien de la fermeture des principaux magasins, marchés et commerces y compris tous les magasins de vêtements et de chaussures.

