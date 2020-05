Le Haut Conseil d'Etat se réjouit de la prise de contrôle de la base aérienne d'Al-Wattia aux forces de Haftar

19 Mai 2020

Tripoli, Libye, 19 mai (Infosplusgabon) - Le Haut Conseil de l'État s'est félicité de la "libération de la base aérienne militaire d'Al-Wattia" dans l'Ouest du pays, après que les forces du gouvernement d'union nationale en ont pris le contrôle total, lundi, des mains des troupes du maréchal Khalifa Haftar.

Dans un communiqué, le Haut Conseil de l'État a estimé que "cette victoire indique l'ampleur de la détermination et de la volonté qui animent notre vaillante armée pour repousser l'agression" des forces de Haftar et "étendre la souveraineté de l'État sur chaque centimètre carré de sa terre, de sa mer et de son ciel".

Le Haut Conseil suprême de l'Etat a conseillé aux forces de Haftar de "se retirer et de retourner dans le giron du pays et de se soumettre à la souveraineté de l'Etat", les avertissant "qu'elles seront poursuivies en justice".

Abordant le processus politique, le Haut Conseil a réaffirmé qu'"il n'y aura pas de dialogue politique qu'après l'élimination du projet de coup d'État et l'expulsion de ses personnalités, telles que" le maréchal Khalifa Haftar "et sa clique qui a baigné dans le sang et l'argent des Libyens".

Le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, a annoncé, lundi, la prise de contrôle par les forces gouvernementales de la base d'Al-Wattia (au Sud-Ouest), considérant que "la victoire d'aujourd'hui ne représente pas la fin de la bataille".

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon