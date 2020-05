Josep Borrell exprime à Fayez al-Sarraj sa préoccupation face à l'escalade militaire en Libye

19 Mai 2020

Tripoli, Libye, 19 mai (Infosplusgabon) - Le Coordinateur de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell a, au cours d'un entretien téléphonique lundi avec le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj, exprimé "le souci de l'Union européenne de parvenir à la stabilité en Libye" faisant part "de sa préoccupation face à l'escalade de la violence".

M. Borrell a souligné que "l'accord politique est le seul cadre internationalement reconnu pour la gestion et la transition politique du pays", selon un communiqué publié par le Conseil présidentiel en Libye.

L'entretien téléphonique entre le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, et le Coordinateur de la politique étrangère de l'Union européenne a été axé sur les derniers développements en Libye et les derniers développements militaires", selon la même source.

Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a annoncé que ses forces sont parvenues à prendre le contrôle de la base aérienne militaire d'al-Wattia (sud-ouest) tôt lundi matin, infligeant une perte stratégique au camp du maréchal Khalifa Haftar qui voit ses ambitions de prendre le contrôle réduites à néant.

Le responsable européen a également exprimé "son appréciation pour la volonté du président de relancer la voie de la paix", formulant "son espoir pour la reprise des pourparlers militaires de Genève 5 + 5 qui ont approuvé un mécanisme de cessez-le-feu".

D'autre part, M. Borrell a expliqué les tâches de l'opération maritime "IRINI", lancée par l'Union européenne en Méditerranée dans le but d'imposer le respect de l'embargo sur les armes à la Libye.

De son côté, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, "a remercié M. Borrell pour ses efforts, tout en se déclarant profondément insatisfait du fait que l’Union européenne n’ait pas adopté une position plus ferme et plus efficace à l’égard des crimes contre les civils, le plus récent étant le bombardement de milices attaquant les personnes déplacées dans la région d'al-Fournaj au centre de la capitale, Tripoli, en plus des bombardements et des dommages à l'infrastructure de base, qui comprend les hôpitaux et les établissements de santé".

Il a déclaré que "ces violations sont systématiquement commises et qu'il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'une violation grave des règles du droit international humanitaire".

Abordant la question de la note qu'il a envoyée à l'Union européenne concernant l'opération IRINI, dans laquelle il a renouvelé son objection à l'opération de surveillance limitée sur la Méditerranée, le président du Conseil présidentiel a souligné "la nécessité de l'intégration de l'opération par voie terrestre, aérienne et maritime".

Le président du Conseil libyen a déclaré que "les fournitures militaires en faveur de l'agresseur n'ont pas cessé, ce qui explique la poursuite des violations et des hostilités".

