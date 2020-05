Coronavirus : Le patron de l'ONU renouvelle son appel à la solidarité face à la pandémie, alors que l'OMS met en garde la "majorité" du monde contre le risque

19 Mai 2020

Genève, Suisse, 19 mai (Infosplusgabon) - Un effort "massif" et combiné de tous les pays est nécessaire pour lutter contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), a déclaré, lundi, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, alors que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné le fait que "la majorité de la population mondiale reste sensible à ce virus".

S'adressant par vidéoconférence aux États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui participent à l'Assemblée mondiale de la santé virtuelle et raccourcie à Genève, le patron de l'ONU a souligné que malgré "une certaine solidarité", il y a eu jusqu'à présent "très peu d'unité" dans la réponse mondiale au nouveau coronavirus.

De ce fait, "un virus microscopique nous a mis à genoux", a-t-il déclaré, avant de réitérer son soutien à ‘’l’irremplaçable" OMS.

"De nombreux pays ont ignoré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé", a déclaré le patron de l'ONU. "En conséquence, le virus s'est répandu dans le monde entier et se déplace maintenant dans le Sud global, où son impact pourrait être encore plus dévastateur, et nous risquons d'autres pics et vagues".

Qualifiant les stratégies "parfois contradictoires" adoptées par les pays d'échec mondial dans la lutte contre le changement climatique, M. Guterres a réitéré son appel à un plus grand nombre de nations pour faire face à l'impact sanitaire et aux retombées économiques et sociales de la pandémie. "Si nous ne contrôlons pas la propagation du virus, l'économie ne se redressera jamais", a-t-il expliqué.

Il faut un soutien "qui maintiendra les ménages à flot et les entreprises solvables", a insisté le Secrétaire général des Nations Unies, réitérant son appel au groupe des nations du G20 pour qu'il envisage de lancer un plan de relance équivalent à un pourcentage à deux chiffres du PIB mondial.

Une déclaration des Nations Unies a indiqué qu'il appelait également à un soutien accru par le biais du Fonds monétaire international (FMI), du groupe de la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales.

Les personnes les plus touchées devraient recevoir de l'aide, a expliqué M. Guterres, plus particulièrement les femmes, les personnes âgées, les enfants et les bas salaires, entre autres.

Si les pays développés peuvent y parvenir par eux-mêmes, nous devons augmenter massivement les ressources mises à la disposition du monde en développement : "Et nous en payons tous le prix fort".

Dans cette déclaration, le patron de l'ONU a reconnu que certains pays avaient demandé une enquête sur la manière dont la nouvelle menace du coronavirus s'était répandue si rapidement, mais il a insisté sur le fait qu'il était trop tôt pour le faire.

"Les leçons tirées seront essentielles pour relever efficacement des défis similaires, tels qu'ils pourraient se présenter à l'avenir", a-t-il déclaré. "Mais ce n'est pas le moment. C'est le moment de l'unité, de la solidarité de la communauté internationale pour arrêter ce virus et ses conséquences dévastatrices".

Après avoir rendu hommage aux travailleurs de la santé de première ligne "qui sont les héros de cette pandémie", M. Guterres a également réitéré son soutien à l'OMS, décrivant l'organisation comme "irremplaçable" et ayant besoin de plus de ressources pour soutenir les pays en développement à risque.

"Soit nous traversons cette pandémie ensemble, soit nous échouons", a-t-il déclaré, dans un discours qui soulignait également "l'environnement multilatéral anarchique", menacé par les violations constantes de la cybersécurité et le "risque toujours croissant" de prolifération nucléaire. "Soit nous sommes solidaires, soit nous nous effondrons", a-t-il déclaré.

A ce jour, l'OMS a signalé plus de 4,5 millions de cas d'infection par le COVID-19 et plus de 300.000 décès, a déclaré le directeur général de l'OMS.

L'infection s'est déplacée "comme un feu de brousse", a poursuivi le Dr Tedros, avant d'indiquer que les premières études sur les tests sanguins indiquaient systématiquement que seule une à deux personnes sur dix semblait avoir été en contact avec la maladie, déclenchant une réaction immunitaire démontrée par l'existence d'anticorps.

"Même dans les régions les plus touchées, la proportion de la population possédant les anticorps témoins ne dépasse pas 20%, et dans la plupart des localités, elle est inférieure à 10%", a déclaré le Dr Tedros. "En d'autres termes, la majorité de la population mondiale reste sensible à ce virus".

Aucun pays n'a été épargné dans la lutte contre l'infection, a-t-il ajouté, avant de noter que si certains se préparent encore au pire, d'autres ont commencé à assouplir les mesures de confinement.

"L'OMS comprend et soutient pleinement le désir des pays de se remettre sur pied et de reprendre le travail", a-t-il déclaré, tout en appelant à la prudence.

La 73ème session de l'Assemblée - qui est l'organe décisionnel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - se tient pratiquement sur deux jours - au lieu des deux semaines habituelles, en raison de la pandémie du COVID-19.

Selon l'ordre du jour réduit de l'Assemblée, les délégations nationales doivent faire des déclarations portant spécifiquement sur la pandémie du COVID-19, les autres questions étant reportées à plus tard dans l'année.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon