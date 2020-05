COVID-19: Le patron de l'ONU salue la riposte à la pandémie en Afrique du Sud

19 Mai 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 19 mai (Infosplusgabon) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a félicité, mardi, le Président Cyril Ramaphosa et son gouvernement pour la rapidité avec laquelle ils ont combattu la pandémie de coronavirus.

Alors que l'Afrique du Sud compte actuellement 16.433 cas confirmés, le bilan le plus élevé d’Afrique, un consensus mondial apparaît par rapport au fait que les fortes mesures de confinement mises en place en avril ont considérablement réduit la propagation du virus.

Le gouvernement a appliqué l'une des approches les plus strictes pour contenir le virus dans le monde avec un confinement national complet. Il a envoyé des dizaines de milliers de travailleurs de la santé dans les communautés à travers le pays pour dépister et tester les patients potentiels et a interdit la vente d'alcool pour alléger la pression sur les hôpitaux.

Dans une interview télévisée avec la télévision nationale sud-africaine, Guterres a déclaré qu'il est conscient des appels croissants des entreprises, des organisations et des individus frustrés à ouvrir l'économie, mais que "si nous laissons la maladie se propager, aucune reprise économique ne sera possible", a-t-il affirmé

Ramaphosa, qui s'est adressé lundi à l'Assemblée mondiale de la santé, a averti que la pandémie amplifie les inégalités déjà considérables à l'intérieur et entre les différents pays.

