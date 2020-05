L’Ouganda et AstraZeneca signe un accord de partenariat pour la lutte contre l'hypertension

19 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 19 mai (Infosplusgabon) - La société biopharmaceutique Astra Zeneca et l'Ouganda ont signé un protocole d'accord qui ouvrira la voie à la mise en œuvre du programme Healthy Heart Africa (HHA).

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance.

Elle se concentre sur le traitement des maladies dans trois domaines thérapeutiques principaux : l'oncologie, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et les maladies respiratoires.

L'accord de partenariat a été signé par l'entreprise et le ministère ougandais de la Santé à Kampala.

Dans un communiqué de presse publié lundi à Nairobi, la firme a déclaré que ce partenariat était le cinquième à être mis en œuvre en Afrique.

Le programme a été mis en œuvre au Kenya, en Éthiopie, en Tanzanie et au Ghana.

L'extension du programme Healthy Heart Africa en Ouganda vise à lutter contre le fardeau de l'hypertension non diagnostiquée et non contrôlée.

Le partenariat vise également à renforcer l’offre de services de gestion et de prévention de l'hypertension, notamment en sensibilisant les populations aux facteurs de risque liés au mode de vie.

Il s'appuiera sur les directives du ministère ougandais de la Santé pour normaliser les soins et améliorer les compétences du personnel de santé par la formation et l'éducation.

Selon l'enquête nationale STEPwise, menée en Ouganda en 2014, 24,3 % des Ougandais présentaient une hypertension artérielle, alors que le taux de pré-hypertension était de 37 %.

L'étude a également montré que plus de 70 % des personnes interrogées n'avaient jamais fait mesurer leur pression artérielle et que 76,1 % des personnes souffrant d'hypertension n'étaient pas traitées.

En Afrique subsaharienne, on estime que près de 30 % des adultes souffraient d'hypertension en 2014, la plus forte prévalence de toutes les régions", a déclaré le cabinet.

Le Dr Diana Atwine Kanzira, secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé, a salué cette évolution.

"Au moment où nous nous attaquons à la pandémie du COVID-19, nous avons également l'occasion de souligner notre détermination commune à offrir des soins de santé de qualité à tous les Ougandais", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que l'Ouganda était enthousiaste à l'idée de nouer ce partenariat avec AstraZeneca, qui contribuera à l'objectif du gouvernement d'inverser la forte prévalence de l'hypertension dans le pays.

Le HHA et ses partenaires mondiaux et locaux visent à améliorer durablement l'accès aux soins de l'hypertension en renforçant l'éducation et la sensibilisation sur le choix du mode de vie.

Elle a été lancée au Kenya en 2014, puis étendue à l'Éthiopie en 2016, à la Tanzanie en 2018 et au Ghana en 2019.

Le programme a, entre autres, permis de réaliser plus de 14,5 millions de dépistages de la pression artérielle dans la communauté et dans les établissements de soins.

Il a également formé plus de 7.200 travailleurs de la santé, notamment des médecins, des infirmières, des bénévoles de la santé communautaire et des pharmaciens, afin d’offrir des services d'éducation et de sensibilisation, de dépistage et de traitement.

