Entretien téléphonique Saied-Sall

19 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 19 mai (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Kaïs Saied et son homologue sénégalais, Macky Sall ont mis l’accent, lors d'un entretien téléphonique, lundi, sur les relations privilégiées qui lient la Tunisie et le Sénégal depuis plus d'un demi-siècle, et leur détermination commune à les consolider davantage dans tous les domaines, le considérant comme un exemple de coopération africaine horizontale.

Selon un communiqué de la présidence tunisienne, le président Saied a évoqué, lors de cet entretien, l’initiative qu’il a prise à l’échelle de l’Organisation des Nations Unies laquelle s'est traduite par un projet de résolution soumis au Conseil de sécurité relatif à l'activation de la solidarité internationale face à la pandémie du Coronavirus qui a secoué le monde. Il a fait valoir, dans ce contexte, que tous les Etats devraient bénéficier, sur un pied d’égalité, des médicaments et vaccins, la santé est un des droits de l'homme.

Le président sénégalais s'est engagé à soutenir ce projet et à inviter les représentants sénégalais à l’ONU à l'étudier de manière plus approfondie, selon le communiqué.

Les deux présidents ont, par ailleurs, échangé des invitations à visiter chacun des deux pays, ainsi que les félicitations pour l'Aïd El-Fitr, qui sera célébré dans les prochains jours, ajoute la même source.

