Les affrontements inter-communautaires ont déplacé des réfugiés soudanais du sud

19 Mai 2020

Khartoum, Soudan, 19 mai (Infosplusgabon) - L'agence des Nations unies pour les réfugiés a publié un communiqué condamnant ce qu'elle a qualifié d'attaque "insensée" contre les réfugiés soudanais du sud dans l'Etat du Kordofan occidental, basés à 750 km à l'ouest de la capitale soudanaise, Khartoum, entraînant de nouveaux déplacements.

Le bureau du HCR au Soudan a déclaré dans ce communiqué, reçu lundi, qu'il était "choqué par les attaques insensées et violentes" contre un camp de réfugiés à Al Meiram, dans l'État du Kordofan occidental, au début du mois, qui ont provoqué la fuite vers le nord d’environ 400 réfugiés soudanais du sud jusqu'au dimanche 17 mai.

Selon le communiqué, les attaques ont commencé le 5 mai avec l’attaque lancée contre le campement par des membres d'une tribu à dos de cheval, provoquant panique et destruction. Plus de 200 des quelques 280 maisons du camp ont été incendiées et toutes leurs affaires ont été détruites ou emportées, y compris d'importantes pièces d'identité et 18 réfugiés ont été blessé.

Selon le communiqué les assaillants ont affirmé que ces attaques étaient en guise de représailles aux affrontements intercommunautaires dans la région d'Abiye qui avaient provoqué ces dernières semaines des attaques armées entre différentes communautés.

"Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles cette attaque brutale contre des hommes, des femmes et des enfants innocents", a indiqué le communiqué de la représentante du HCR, Elizabeth Tan.

Selon le HCR, les réfugiés ont fui vers un complexe militaire où ils ont reçu protection, nourriture et eau. Après deux jours, certains sont retournés dans les ruines de leur camp en se méfiant de toute éventuelle violence.

Elle a ajouté que jusqu'au dimanche 17 mai, plus de 80 familles, soit environ 400 personnes, avaient décidé de quitter la région et s’étaient rendues au nord dans certaines parties du Kordofan occidental où certains d'entre eux travaillaient pendant la saison des récoltes: El Tboun, Ghubaish, Adella et El Majrur.

Les premiers rapports indiquent qu'ils n'avaient pas l'intention de retourner à Al Meiram après la récolte en raison des menaces et de la violence.

Immédiatement après les agressions, le HCR a offert aux familles dans le camp détruit des bâches en plastique, des ustensiles de cuisine et des couvertures.

L'agence surveille maintenant la situation et les mouvements.

"Il sera vital de rétablir rapidement la sécurité et de traduire les auteurs en justice", a déclaré M. Tan.

"Le HCR est prêt à travailler avec le gouvernement et la communauté humanitaire pour répondre aux besoins urgents de ces personnes qui se sont senties obligées de partir".

Les autorités ont proposé un terrain où un camp de fortune pourrait être érigé.

Le représentant du HCR a également salué la solidarité des voisins soudanais à Al Meiram : "Ils ont rejeté la violence, protégé la communauté des réfugiés et empêché les attaques là où ils le pouvaient, et ont ouvert leurs maisons à ceux qui avaient tout perdu".

La communauté d'accueil a offert 100.000 livres soudanaises (environ 1.800 dollars américains) en signe de solidarité avec les réfugiés pour les aider à reconstruire leurs maisons.

Le Soudan accueille environ 821.000 réfugiés soudanais du sud, dont environ 61.000 dans le Kordofan occidental.

Le travail du HCR au Kordofan occidental se concentre sur la protection et le soutien à la fois aux réfugiés et à leurs communautés d'accueil dans des localités comme Al Meiram où l'agence a récemment distribué des moustiquaires aux deux communautés.

