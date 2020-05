COVID-19: Le confinement perturbe la collecte de données économiques au Botswana

19 Mai 2020

Gaborone, Botswana, 19 mai (Infosplusgabon) - La pandémie de coronavirus a perturbé la collecte de données économiques au Botswana, selon l'autorité nationale chargée de la collecte des données.

Le bureau des Statistiques du Botswana (SB) a annoncé, lundi, que la compilation des données liées au taux d’inflation noté au mois d’avril a été largement affectée par le confinement du pays en raison de la pandémie qui en est à sa septième semaine.

«La collecte des données sur les prix a été effectuée par e-mail et par téléphone en raison des restrictions relatives à la COVID-19 et a couvert environ 70% des articles du panier de l'indice des prix à la consommation (IPC)», a déclaré le statisticien général Burton Mguni.

Mguni a indiqué que les sections les plus touchées du panier de l'IPC sont les boissons alcoolisées, les vêtements et les chaussures, dont les points de vente sont fermés conformément à la règle de la distanciation sociale.

«La fermeture des points de vente a entraîné un certain nombre de prix manquants (non observés). Tous les prix manquants (non observés) ont été imputés en utilisant la moyenne géométrique des prix relatifs (variation) des prix observés », a expliqué Mguni, tout en soulignant que la pratique est conforme aux procédures méthodologiques (imputation) de l'indice international des prix à la consommation (IPC) du Fonds monétaire international (FMI).

Mguni a ajouté que l'imputation utilise les meilleures données disponibles sur les prix observés pour fournir une estimation impartiale de l'évolution des prix.

Parallèlement, le taux d'inflation annuel en avril 2020 était de 2,5%, enregistrant ainsi une augmentation de 0,3 point de pourcentage par rapport au taux de 2,2% noté en mars 2020.

