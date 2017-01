Gabon : CAN 2017 (Groupe D): le Ghana bat laborieusement l'Ouganda 1 but à 0

18 Janvier 2017

Gabon-Afrique-Sport-Football-CAN 2017

PORT-GENTIL, Gabon, 18 janvier (Infosplusgabon) - Le Ghana a battu l'Ouganda par 1 but à 0, mardi à Port-Gentil, en match comptant pour la première journée du Groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Gabon.

L'unique but a été inscrit par André Ayew sur penalty à la 31ème minute d'un match dans lequel, chaque équipe a eu sa mi-temps.

Le Ghana, supérieur à son adversaire dans tous les compartiments, a dominé la première mi-temps et en a profité pour faire la différence. Mais, on n'a pas reconnu les quadruples champions d'Afrique au cours de la seconde mi-temps, acculés par des Ougandais, qui faisaient leur retour à la CAN après 39 ans, mais qui ont souvent confondu vitesse et précipitation. Trop peu pour leur permettre d'éviter la défaite.

Ainsi, sans vraiment convaincre, le Ghana a fait l'essentiel en décrochant les trois points de la victoire qui le place provisoirement en tête du Groupe D, en attendant le match Egypte-Mali, prévu plus tard dans la soirée. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/OIK/2017

