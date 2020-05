L’Union européenne approuve le décaissement de plus de 20 milliards de FCFA en faveur du Niger

19 Mai 2020

Niamey, Niger, 19 mai (Infosplusgabon) - L’Union européenne vient d’approuver le décaissement en urgence d’un montant de 31.000.000 d’euros, soit 20,3 milliards de francs CFA, destiné au financement du Plan Global de Réponse à la pandémie de la COVID-19 élaboré par le Niger, indique un communiqué de presse de la représentation de l’Institution européenne à Niamey.

« Face à la pandémie et à ses conséquences profondes sur l’activité économique et l’accès aux services sociaux de base, l’Union européenne a convenu avec les autorités nigériennes d’anticiper le décaissement provenant de l’appui budgétaire afin d’appuyer immédiatement le plan de réponse à la COVID-19 du Niger », précise le communiqué.

Cet appui qui était initialement prévu pour être versé en juin 2020, sera opéré en mai 2020 afin d’aider le Niger à faire face à la COVID 19 et à ses conséquences en mettant en œuvre des mesures sanitaires, économiques et sociales.

Selon l’ambassadeur de l’Union européenne au Niger, Dr Denisa-Elena IONETE, « ce décaissement anticipé a été possible suite au travail intense des équipes du ministère des Finances et de la Délégation de l’Union européenne, et à un processus décisionnel extraordinaire des autorités de Bruxelles.

«L’anticipation de ce financement permettra de manière concrète et immédiate d’appuyer les autorités, sur la base des priorités immédiates, dans la mise en œuvre du plan de réponse avec ses trois piliers : gestion sanitaire, soutien aux populations vulnérables et gestion de l’impact économique », a jouté le diplomate.

