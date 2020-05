Coronavirus : Le port du masque désormais obligatoire dans les lieux publics à Maurice

18 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 19 mai (Infosplusgabon) – A partir de ce 18 mai 2020, le port du masque et le respect de la distanciation physique d'au moins un mètre sont obligatoires à Maurice, a annoncé dimanche, la Gazette officielle.

En cas de non-respect de ces mesures, le contrevenant risque une amende allant jusqu'à 50 000 roupies (1 250 dollars) et une peine de prison deux ans maximum.

Ces dispositions, prises par le ministère de la Santé et du Bien-être, ont été publiées dimanche dans le journal officiel et visent à stopper la propagation du nouveau coronavirus dans l'île.

Intitulées "Prévention contre la résurgence et la propagation de la maladie épidémique (COVID-19)", ces mesures exigent le port d'un masque protecteur couvrant la bouche et le nez pour toute personne en tous lieux hors de son lieu de résidence.

Les enfants âgés de cinq ans et plus doivent également porter un masque protecteur sur leur nez et leur bouche. Toutefois, une personne voyageant seule dans un véhicule privé ou le conducteur d'un véhicule privé accompagné d'un autre passager vivant avec lui, ne seront pas soumis à ces dispositions.

Les nouvelles mesures exigent également de tous qu'ils gardent une distanciation sociale et physique d'"au moins un mètre" en tout temps.

D'après la Gazette, tout le monde doit, au travail ou à tout autre endroit, "désinfecter ses mains régulièrement avec une solution hydro-alcoolique".

Dans ce contexte, les employeurs auront l'obligation légale de veiller à la propreté du lieu de travail et de le désinfecter et de fournir à leurs employés du savon, des gels hydro-alcooliques et des serviettes en papier.

