La FIDH et la LDH se félicitent de l’arrestation de Félicien Kabuga, financier du génocide rwandais

18 Mai 2020

Paris, France, 19 mai (Infosplusgabon) – La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et la Ligue des droits de l’Homme (LDH, France) se sont félicités de l’arrestation samedi par les services judiciaires français de Félicien Kabuga, considéré comme le financier du génocide de 1994, et ont appelé à ce qu’il soit poursuivi rapidement afin que les victimes puissent obtenir justice.

« Son arrestation signifie pour les victimes du génocide qu’elles peuvent enfin espérer que M. Kabuga affrontera la justice pour les crimes dont il est accusé. Dans la mesure où les victimes ont attendu ce procès pendant plus de deux décennies, il est essentiel qu’il soit traduit rapidement en justice et que les droits des victimes soient respectés. Les biens de M. Kabuga qui ont été saisis devront être utilisés pour les réparations », a déclaré lundi, Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH, dans un communiqué conjoint signé avec la LDH.

Félicien Kabuga, un homme d’affaires millionnaire impliqué dans la création de la tristement célèbre Radiotélévision Libre des Mille Collines, est accusé d’avoir procuré une aide financière et logistique qui aurait permis à divers groupes politiques et milices de perpétrer le génocide commis à l’encontre des Tutsis au Rwanda, en 1994. Il était le fugitif le plus haut placé recherché par le TPIR, qui a pu échapper à une arrestation pendant plus de 23 ans.

« L’arrestation de Félicien Kabuga démontre la capacité de la justice à rattraper les fugitifs visés par la justice internationale, même de longues années après les faits. Cela pose aussi de nombreuses questions sur les raisons qui ont rendu possible sa fuite pendant plus de deux décennies, et son installation en France où il a résidé sans être inquiété. Nous appelons les autorités françaises à ouvrir une enquête pour que des réponses puissent être apportées », a déclaré Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH, dans le même communiqué.

La capture de Félicien Kabuga par la gendarmerie nationale française, a indiqué samedi le parquet général de Paris, ouvre la voie à une procédure judiciaire devant la cour d’appel de Paris à l’issue de laquelle la France devrait remettre le fugitif au Mécanisme international pour les tribunaux pénaux internationaux à la Haye (Pays-Bas) pour y être jugé.

Félicien Kabuga est recherché depuis plus de deux décennies par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) qui l’a inculpé pour cinq infractions constitutives de génocide et deux infractions constitutives de crimes contre l’humanité.

