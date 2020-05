Le Soudan et l'Erythrée vont promouvoir leurs relations

18 Mai 2020

Khartoum, Soudan, 18 mai (Infosplusgabon) - Le Soudan et l'Erythrée ont convenu de renforcer la coopération régionale et de développer davantage leurs relations bilatérales pour répondre aux aspirations de leurs deux nations.

Le chef du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, a reçu un message écrit du président érythréen, Isaias Afewerki, traitant des relations entre leurs deux pays et des moyens de les renforcer, en plus d'améliorer la coopération entre leurs deux Etats sur des questions d'ordre régional et international d'intérêt mutuel.

Selon les médias officiels, M. Burhan a reçu au palais de la République une délégation érythréenne de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères, Osman Saleh, et le conseiller du président érythréen, Yamani Gabareab.

M. al-Burhan, durant l'entretien, a fait part de la volonté du Soudan de promouvoir ses relations avec l'Erythrée "afin de répondre aux aspirations des peuples des deux pays".

FIN/ INFOSPLUSGABON/RTF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon