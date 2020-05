La Mauritanie adopte de nouvelles mesures face à l'explosion des cas de coronavirus

18 Mai 2020

Nouakchott, Mauritanie, 18 mai (Infosplusgabon) - A la suite de l'explosion des cas de coronavirus la semaine dernière en Mauritanie, le Comité interministériel chargé de la lutte contre la pandémie du coronavirus a pris une série de mesures pour faire face à l’expansion de la pandémie, à l'issue d’une réunion tenue dimanche après-midi à Nouakchott.

Selon le ministre de l’Equipement et des transports, Mohamedou Ahmed MHaimid, ces mesures sont la création de trois nouveaux centres d’accueil à Nouakchott, qui fourniront conseils et orientation vers les structures de prise en charge, la création d’un Observatoire scientifique ayant un rôle consultatif auprès du Conseil scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus et du renforcement de la mise en quarantaine de Nouakchott.

Par ailleurs, d’autres mesures seront prises en concertation avec les syndicats des transporteurs pour limiter le nombre de passagers dans les transports publics.

Il y a également l’obligation de port du masque dans les administrations et l’amélioration des capacités d’accueil dans les structures sanitaires.

La Mauritanie est passée dimanche de moins de 10 cas de coronavirus à 62 tests positifs avec 4 décès et 6 guérisons

FIN/ INFOSPLUSGABON/RTF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon