Les forces gouvernementales libyennes annoncent la prise de la base aérienne d'Al-Wattia aux troupes du maréchal Haftar

18 Mai 2020

Tripoli, Libye, 18 mai (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a annoncé lundi, la prise de contrôle par les forces gouvernementales de la base aérienne d'Al-Wattia (sud-ouest) des mains des troupes du maréchal Khalifa Haftar, une importante prise de nature à changer la donne dans le conflit en cours autour de Tripoli.

"Nous annonçons fièrement et courageusement la libération de la base militaire d'Al-Wattia du contrôle des milices criminelles, des terroristes et mercenaires pour rejoindre les villes libérées sur la côte ouest" du pays, a annoncé M. al-Sarraj, cité par un communiqué publié le Bureau des médias du président du Conseil présidentiel.

Le commandant suprême de l'armée du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a estimé que "la victoire d'aujourd'hui ne marque pas la fin de la bataille, mais elle nous rapproche plus que jamais du jour de la grande victoire, de la libération de toutes les régions et de l'élimination du projet de domination et de tyrannie qui menace les Libyens, eux qui espèrent construire un État civil et démocratique".

M. al-Sarraj a rendu hommage aux "courageux soldats" et aux forces de soutien et salué leur esprit de sacrifice, tout en ayant une pensée pour "les martyrs qui ont arrosé de leur sang les terres de la patrie".

Plus tôt, le commandant de la salle d'opérations conjointe des forces gouvernementales, le général de division Oussama al-Jouweili, avait annoncé la prise de contrôle de la base aérienne d'al-Wattia.

Il s'agit d'une perte énorme pour le camp du maréchal Khalifa Haftar, qui avait fait de cette base aérienne une pièce maîtresse de son dispositif d'offensive sur la capitale Tripoli et la région de l'Ouest lancée en avril 2019, selon les observateurs qui estiment que le rêve de Haftar de prendre le contrôle de la capitale s'est évaporé pour toujours.

Il ne lui reste plus, après la perte des deux villes stratégiques de Sabratah et Sorman, ainsi que de six autres localités sur le littoral sud-ouest de la Libye, que la ville de Tarhouna (130 km sud de Tripoli).

Cette ville est actuellement entièrement encerclée par les forces du Gouvernement d'union nationale et ne manquera pas de tomber, eu égard à la rupture de l'approvisionnement des forces de Haftar avec leur base arrière dans l'Est du pays.

Depuis le soutien de la Turquie au Gouvernement d'union nationale en vertu d'un protocole d'accord sur la coopération de sécurité et militaire, un certain équilibre s'est installé entre les deux camps en confit en Libye avec un net avantage aux forces gouvernementales sur la maîtrise des cieux avec des drones et des avions de chasse.

On rappelle que le maréchal Khalifa Haftar est soutenu par l'Egypte, les Emirats arabes unies, la Russie et la France qui lui apportent matériel et équipements militaires, ainsi qu'un appui diplomatique et financier.

