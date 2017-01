Afrique : Vers le renforcement de la coopération entre la Badea, la Boad et la Bceao

17 Janvier 2017

Afrique-Economie-Coopération BADEA-BOAD-BCEAO

LIBREVILLE, 17 janvier (Infosplusgabon) - Une délégation conjointe de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) et de la Banque ouest-africaine de Développement (Boad) effectue, ce mardi, une visite officielle au siège de la Banque arabe pour le Développement en Afrique (Badea) à Khartoum, au Soudan, afin d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération entre la Badea et les deux institutions bancaires.

Les discussions ont porté notamment sur la situation de la coopération entre la Badea, la Boad et la Bceao et la prospection des possibilités de financement offertes par le programme de la Badea relatif au secteur privé.

La délégation a rendu hommage à la Badea pour les efforts qu’elle n’a cessé de fournir pour appuyer les pays africains dans leurs programmes de développement. Elle a, en outre, souligné l'importance de la coopération entre la Badea et les deux institutions africaines de financement. Elle a exprimé le souhait de la hisser davantage.

Le directeur général de la Badea, Dr Sidi Ould Tah, a réitéré son engagement à hisser la coopération à son plus haut niveau entre la Badea et les deux institutions africaines de financement, la Bceao et la Boad.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIK/2017

© Copyright Infosplusgabon