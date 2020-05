Protestations libyennes auprès du coordonnateur humanitaire de l'ONU en Libye

18 Mai 2020

Tripoli, Libye, 18 mai (Infosplusgabon) - Le ministère des Affaires étrangères du Gouvernement d'union nationale a convoqué le Coordonnateur humanitaire de la Mission des Nations unies en Libye, Yacoub el Hillo, pour protester contre de récents communiqués de presse de son Bureau jugés "injustes" au sujet des bombardements répétés contre les résidents de la capitale, Tripoli.

"Ces communiqués ont porté sur des bombardements ayant provoqué la destruction de maisons et des installations et services, des infrastructures de santé, des aéroports, des ports et l'interruption de l'approvisionnement en eau et en électricité, assimilables à des crimes de guerre", selon le ministère libyen des Affaires étrangères.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dimanche a indiqué que "le directeur des Organisations internationales au sein du ministère, Salaheddine Mohamed Abboud, a informé à Yacoub el Hillo, des protestations du ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de l'Accord national et son étonnement face à l'approche médiatique adoptée par le Bureau du Coordonnateur humanitaire qui met sur le même pied d'égalité la victime et le bourreau devant des attaques et des crimes clairs, au vu et au su de tout le monde et dont les auteurs ont avoué leurs forfaits".

Le ministère a appelé le Coordonnateur humanitaire de l'ONU à la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) à rendre "plus équitables" les données émises par le Bureau humanitaire et à faire clairement référence aux "auteurs".

Pour sa part, M. El Hilou a affirmé que "le Bureau des affaires humanitaires, comme les autres institutions travaillant dans ce domaine, évitent d'accuser toute partie d'avoir commis des crimes qui relèvent de la compétence des commissions d'enquête".

Il a expliqué qu'"il a dépassé ce principe à plusieurs reprises lorsqu'il a pointé du doigt l'accusation contre les Forces d'Haftar et les pays qui le soutiennent, comme cela s'est produit lors d'un entretien avec la presse à New York en février dernier, lorsque l'agresseur et ses partisans ont été mentionnés, ce qui a incité la mission jordanienne à demander le retrait de la matière médiatique du site Web des Nations Unies".

Le directeur du ministère des Organisations au sein du ministère libyen des Affaires étrangères a déclaré pour sa part, que les "crimes augmentent et les auteurs sont connus, et il convient de noter qu'ils ne sont pas satisfaits du rapport des comités d'enquête, demandant que les données publiées par la Mission soient à l'avenir plus équitables", selon le communiqué.

