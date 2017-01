CAN-Gabon 2017: deux forfaits dans les rangs du Mali avant d'affronter l'Egypte ce mardi

17 Janvier 2017

Gabon-Afrique-Sport-Football-CAN 2017

LIBREVILLE, 17 janvier (Infosplusgabon) - Le milieu de terrain de l'équipe nationale de football du Mali, Adama Traoré (AS Monaco-France) et le gardien de but, Soumaila Diakité, (Stade malien de Bamako) sont forfaits pour le match Mali-Egypte prévu ce mardi à 19 h (TU) à Port Gentil, pour le compte de la première journée du Groupe D de la CAN-Gabon 2017, a annoncé le sélectionneur, Alain Giresse.

Les deux joueurs souffrent de blessures et sont pris en charge par le staff médical pour qu'ils soient vite guéris, a confirmé le technicien français qui espère les récupérer lors de la deuxième rencontre de l'équipe contre le Ghana le 21 janvier prochain.

