Le président du Conseil présidentiel libyen invité en visite en Turquie

Écrit par Antoine Lawson | 18 Mai 2020

Tripoli, Libye, 18 mai (Infosplusgabon) - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a invité le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, à visiter la Turquie, a indiqué une source officielle libyenne, assurant que ce dernier a accepté, en attendant la fixation d'une date ultérieurement.

Cette invitation est intervenue lors d'un entretien téléphonique entre MM. al-Sarraj et Erdogan, dimanche soir, au cours duquel, ils ont discuté des derniers développements en Libye, des répercussions de "l'agression contre la capitale, Tripoli, et d'un certain nombre de dossiers de coopération et de questions d'intérêt commun", selon un communiqué du Conseil présidentiel libyen.

La même source a souligné que la conversation téléphonique "a examiné les efforts déployés dans les deux pays pour faire face à la pandémie de coronavirus", ajoutant que les deux présidents "ont discuté des étapes exécutives pour les deux protocoles d'accords signés par les deux pays en novembre dernier, sur la sécurité et la coopération militaire, et définissant les domaines de compétence maritime en Méditerranée".

Le président du Conseil présidentiel et le président turc ont signé deux protocoles d'accords pourtant sur la délimitation des zones maritimes et la coopération de sécurité et militaire.

