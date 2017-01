CAN 2017: La RD Congo surprend le Maroc (1-0) et prend la tête du groupe C

17 Janvier 2017

Gabon-Afrique-Sport-Football-CAN 2017

OYEM (Nord du Gabon), 16 janvier (Infosplusgabon) - La RD Congo a battu le Maroc par 1 but à 0, lundi à Oyem, en match comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Gabon.

A la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité (0-0), le Maroc contrôlant les opérations sans pouvoir concrétiser sa domination, Boussoufa voyant sa frappe heurter la barre de Matampi (2e).

En deuxième période, les Congolais vont revenir avec de meilleures intentions et ouvrir le score à la 55ème minute par Kabananga et réussiront à conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final, en jouant à dix, suite à l'exclusion de Lomalissa pour cumul de cartons, et à neuf, après la blessure de leur capitaine, Zakuani. La RD Congo peut tresser des lauriers à son gardien de but Matampi qui a mis en échec les rares occasions marocaines.

Grâce à cette victoire, la RD Congo prend la tête du groupe C avec trois points, devant le Togo et la Côte d'Ivoire (un point) qui se sont neutralisés plus tôt dans l'après-midi (0-0) et le Maroc (0 point).

Les prochains matches de ce groupe opposeront le 20 janvier la RD Congo à la Côte d'Ivoire et le Maroc au Togo.

