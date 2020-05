L'Algérie enregistre 198 nouveaux cas confirmés de Covid-19

18 Mai 2020

Alger, Algérie, 18 mai (Infosplusgabon) - L'Algérie a enregistré 198 nouveaux cas confirmés au coronavirus, 98 guérisons et 6 décès en 24 heures, a annoncé, dimanche, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

Lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la situation pandémique, M. Fourar a précisé que le nombre total des cas confirmés s'élève ainsi à 7.019, celui des décès à 548, alors que le total des patients guéris passe à 3.507.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans chacune des wilayas d'Alger, Bouira, Tiaret, Constantine, Bordj Bou Arréridj et de Batna, alors que le total des cas confirmés se répartit sur les 48 wilayas.

Concernant les tranches d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 57 pc du total des cas confirmés, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 67 pc des cas de décès.

Les wilayas d'Alger, Oran, Annaba, Constantine, Tipasa et Sétif ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas durant ces dernières 24 heures, selon la même source.

M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de patients ayant bénéficié du traitement s'élevait à 11.754, dont 4.942 cas confirmés par des tests de laboratoire et 6812 cas suspects par les indications de l'imagerie et du scanner, alors que 26 patients sont actuellement en soins intensifs.

