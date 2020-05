Covid-19 : Plus d’un millier de personnes testées positives au Gabon

17 Mai 2020

Libreville, Gabon, 17 mai (Infosplusgabon) - Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte pour la lutte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon (Copil) a annoncé ce week-end à la télévision nationale, que le chiffre de 1104 cas positifs avait été atteint. Une conséquence de l'incivisme des populations qui perpétuent des déplacements non essentiels et ne respectent pas les mesures barrières édictées sans arrêt par le gouvernement.

Deux mois après l’apparition du patient zéro au Gabon, la contamination au Covid-19 a pris de la vitesse après que le gouvernement eut décidé un déconfinement partiel de la population de Libreville, la capitale qui renferme le plus grand nombre de sujets testés positifs.

Après la capitale gabonaise qui regroupe plus de 800 000 habitants sur un total national de 1,8 million, la pandémie s’étend peu à peu à l’intérieur du pays. Une évolution liée à la contamination de type communautaire.

Les autorités sanitaires pensent que la situation épidémiologique pourrait devenir alarmante au cours des prochaines semaines.

