L'Etat de Khartoum recommande la poursuite du confinement

17 Mai 2020

Khartoum, Soudan, 17 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement de Khartoum, la capitale nationale soudanaise, a décidé dimanche de prolonger son confinement total pour deux semaines supplémentaires, a déclaré sur place un comité d'urgence conjoint de la COVID-19.

Le Comité mixte pour les urgences COVID-19 dans l'Etat de Khartoum a recommandé la poursuite du couvre-feu et le confinement total dans le cadre de ce qu'il appelle les efforts du gouvernement pour «protéger la vie de ses citoyens en raison de l'augmentation en moins de deux semaines du nombre d’infections COVID-19 et des rassemblements attendus avant et pendant les vacances d’Aid Al-Fitr ».

Le comité, dirigé par le secrétaire général de l'Etat de Khartoum, a indiqué que les informations diffusées par les réseaux sociaux selon lesquelles l'interdiction de voyager entre les Etats sera levée au cours des prochains jours étaient sans fondement.

L'Etat de Khartoum, le principal Etat parmi les 18 régions soudanaises, a également imposé une interdiction de voyager depuis et vers la capitale nationale depuis maintenant plus de deux semaines.

Le dernier rapport sur les infections par le virus indique que plus de 230 personnes ont été infectées au cours des dernières 24 heures, la plupart dans la capitale nationale, Khartoum, malgré les mesures de confinement

L'aéroport de Khartoum restera également fermé aux vols civils et autres vols réguliers, locaux et internationaux.

FIN/ INFOSPLUSGABON/KJH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon