CAN 2017 (groupe C): La Côte d'Ivoire et le Togo se neutralisent (0-0)

OYEM (Nord du Gabon), 16 janvier (Infosplusgabon) - La Côte d'Ivoire et le Togo (0-0) n'ont pas pu se départager pour leur entrée, lundi à Oyem, dans la 31ème Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Gabon, mais la bonne affaire semble plutôt pour les "Eperviers" togolais qui ne partaient pas favoris face aux champions d'Afrique en titre.

Les Ivoiriens ont montré un visage décevant, n'arrivant presque jamais à déborder une équipe togolaise accrocheuse qui a d'ailleurs obtenu les meilleures occasions du match. Il y a notamment eu ce face à face de la 26ème minute entre Mathieu Dossevi et le portier ivoirien Gbohou et cette tête de Laba de la 77ème minute passée à côté.

Pour la Côte d'Ivoire, il faut vraiment chercher pour trouver une occasion digne de ce nom, si ce n'est une tête trop décroisée de Serge Aurier à la 88ème minute.

Les deux équipes se retrouvent avec un point chacune et occupent la tête de ce groupe C, en attendant le match entre la RD Congo et le Maroc. (Source Pana)

