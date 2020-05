Les OSC déplorent quelques perturbations du scrutin de ce dimanche au Bénin

17 Mai 2020

Cotonou, Bénin, 17 mai (Infosplusgabon) - Les communales de ce dimanche ont enregistré quelques perturbations par endroit, selon une première déclaration de la plateforme des observateurs de la société civile, publié en début d’après-midi.

« Au démarrage du scrutin, la Plateforme a enregistré quelques perturbations. Dans les postes de vote à Sè (Sud-Ouest), à Avrankou, Djègan-Kpèvi (Sud-Est), et à Wèki-Daho, le scrutin a connu des perturbations très vite contenues par les forces de l’ordre. », indique la déclaration.

Selon les informations reçues par la plateforme des observateurs, près de 50% des alertes reçues portent sur le non-respect des mesures barrières contre le Covid-19 notamment l’absence de masques et de gel hydro alcoolique à l’entrée des centres de vote, le non-respect de la distanciation sociale entre les membres des postes de votes et les votants et entre les votants eux-mêmes.

En somme, 131 alertes ont été reçues sur le plateau de la Plateforme électorale et 44 sont résolues. Les principaux alertes étaient relatifs au retard dans l’ouverture des postes de vote, l’absence de dispositif contre le Covid-19 et la poursuite de la campagne électorale dans certains postes, déplore–t-on.

Pour corriger le tir, la Plateforme a formulé des recommandations à l’endroit de la Commission électorale nationale autonome, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité et des populations et électeurs.

Les Béninois votent ce dimanche pour élire leurs représentants dans les communes du territoire national. Cinq partis politiques y participent. Il s’agit de l’Union Progressiste (UP), du Bloc Républicain (BR), du Parti du renouveau démocratique (PRD), des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, seul parti de l’opposition) et de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN).

Pour contrer la propagation de la COVID-19, le Bénin a expérimenté, pour la première fois, une campagne électorale exclusivement médiatique. Des organes de presse privés et publics ont été sélectionnés pour recevoir et diffuser les messages des partis en lice aux populations.

A l’issue de ce scrutin, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges. Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal.

