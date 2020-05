Burkina Faso : la nouvelle version de la statue de Thomas Sankara dévoilée

17 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 17 mai (Infosplusgabon) - La statue géante de Thomas Sankara implantée le 2 mars 2019 puis renvoyée en atelier pour non ressemblance au père de la Révolution burkinabè a été corrigée et dévoilée ce dimanche au public, a-t-on constaté.

La statue se dresse désormais au site du Conseil de l'Entente, à Ouagadougou, où Sankara a été assassiné avec 12 de ses compagnons, le 15 octobre 1987, dans un coup d'Etat qui avait porté son frère d'arme, Blaise Compaoré au pouvoir.

L’œuvre de 5 mètres en bronze qui montre Thomas Sankara en tenue militaire le poing levé, est du Comité international mémorial Thomas Sankara (CIM-TS).

Ella a été réalisée par l'artiste burkinabè Jean-Luc Bambara qui avait essuyé de vives critiques en 2019 après la présentation de la première œuvre jugée imparfaite.

La plainte relative à l'affaire Thomas Sankara et ses compagnons a été déposée en 1997 sous le régime Compaoré et va connaître un non-lieu. Il a fallu attendre l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 pour qu'il soit réellement ouvert en 2015 par les autorités de la transition.

