CAN 2017: Le Sénégal bat la Tunisie (2-0) et prend la tête du groupe B

15 Janvier 2017

FRANCEVILLE, Gabon, 15 janvier (Infosplusgabon) - Le Sénégal a battu la Tunisie par deux buts à zéro, dimanche à Franceville, en match comptant pour la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations de football qui se joue depuis samedi au Gabon.

Le score était acquis à la mi-temps, les Sénégalais ayant ouvert le score dès la 9ème par Sadio Mané, transformant un pénalty, avant de prendre un avantage décisif à la 29ème minute grâce à Kara, reprenant de la tête un corner.

Côté sénégalais, c'est tout ce qu'on retiendra de ce match, les Tunisiens ayant dominé toute la partie, se créant un nombre incalculable d'occasions, sans parvenir à tromper le portier Abdoulaye Diallo, qui a effectué des arrêts de grande classe, s'il n'était pas suppléé par le montant de ses cages.

Qu'importe le flacon, diront sans doute les Sénégalais, pourvu qu'on ait la victoire au bout qui leur permet d'occuper seuls la première place du groupe B, l'Algérie et le Zimbabwe n'ayant pu se départager un peu plus tôt dans l'après midi.

Le Sénégal compte trois points et une différence de buts de 2, devant l'Algérie et le Zimbabwe, un point chacun, et la Tunisie, 0 point et une différence de buts négative (-2).

Les prochains matches de ce groupe opposeront, le 19 janvier, l'Algérie à la Tunisie, puis le Sénégal au Zimbabwe.

Le programme de lundi prévoit l'entrée en jeu du groupe C avec les matches: Côte d'Ivoire-Togo et RD Congo-Maroc.

