Gabon - CAN 2017: Le groupe C entre en lice

LIBREVILLE, 16 janvier (Infosplusgabon) - Le groupe C de la CAN 2017 organisée au Gabon, fait son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations de football ce lundi au Stade d'Oyem (Nord du pays).

La Côte d'Ivoire, vainqueur en 1992 et en 2015, et dont c'est la 22ème participation à la CAN, sera opposée au Togo, qui participe pour la 8ème fois à la compétition, alors que la RD Congo fera face au Maroc.

La RD Congo a remporté le trophée en 1968 et 1974 et le Maroc en 1976.

Résultats de la première journée des matchs dans les Groupes A et B.

Groupe A (14 janvier 2017)

Gabon 1-1 Guinée Bissau

Burkina Faso 1-1 Cameroun

Groupe B (15 janvier 2017)

Algérie 2-2 Zimbabwe

Tunisie 0-2 Sénégal

