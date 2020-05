Somalie : 5 membres d'Al-Shabaab tuées par les troupes kenyanes

17 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 17 mai (Infosplusgabon) - Des soldats kenyans de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ont déclaré dimanche qu'ils avaient réprimé une attaque planifiée par des membres d'Al Shabaab contre l'armée nationale somalienne dans la ville de Bilis Qoo-qani située en Somalie.

Le porte-parole des Forces de défense du Kenya (KDF), le colonel Zipporah Kioko, a indiqué que l'attaque de samedi avait fait cinq morts.

S’exprimant face à la presse, elle a affirmé que l'attaque a eu lieu dans le district d'Afmadow appartenant à la région du Bas Juba, située dans le sud de la Somalie.

Vingt membres du groupe islamiste somalien interdit ont attaqué un camp de l'armée nationale somalienne à partir de trois directions différentes.

Cinq militants ont été tués dans la bataille qui a suivi et cinq fusils AK47 ont été récupérés.

«Les KDF continueront de travailler en étroite collaboration avec les SSF pour soutenir les opérations de rétablissement de la paix et de réduction de la menace posée par Al-Shabaab», a-t-elle noté

Les KDF contrôlent le secteur deux qui est le secteur de première ligne de l'AMISOM le plus au sud et basé dans la ville frontalière de Dhobley se trouvant à la frontière commune entre la Somalie et le Kenya.

Les Forces de défense kenyanes ont des bases opérationnelles avancées dans 10 autres villes à l'exception de celle de Billis Qooqani qui a été attaquée.

L'AMISOM est une mission de maintien de la paix qui opère sous la responsabilité de l'Union africaine en Somalie avec l'approbation de l'ONU.

Les Etats membres de l'UA qui fournissent des soldats à l'AMISOM sont le Burundi, Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya et l'Ouganda

FIN/ INFOSPLUSGABON/BVC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon